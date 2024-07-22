Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Украина готовит наступление. Мощное, тупое и решительное, потому что последнее

Украина готовит наступление. Мощное, тупое и решительное, потому что последнее

Юрий Кот Готовит, готовит. Это не значит, что пойдёт, но попытается. Причин тому несколько.

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Комментарии
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Надежда
Зачем еще один контрхрюк, разве в руине еще осталось для этого &quot;мясо&quot;!?😳
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5 час.
миссис Кнопка
мясо им из-за границы поставят. Вон Французы очень хотели.
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5 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Наступление прям в МОГИЛУ....
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3 час.

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