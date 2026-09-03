Мантуров сообщил о росте торговли России и Китая на 22% в 2026 году

В первом полугодии 2026 года объем торговли между Россией и Китаем увеличился на 22%, достигнув 135 млрд долларов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании российско-китайской комиссии в Восточноэкономическом форуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- F Кто тащит предате...
- Кто тащит предате...
- Банки могут начат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым