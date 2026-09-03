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Царьград

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Мантуров сообщил о росте торговли России и Китая на 22% в 2026 году

Мантуров сообщил о росте торговли России и Китая на 22% в 2026 году

В первом полугодии 2026 года объем торговли между Россией и Китаем увеличился на 22%, достигнув 135 млрд долларов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании российско-китайской комиссии в Восточноэкономическом форуме.

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