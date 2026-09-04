ЦАХАЛ захватил объект "Хезболлы" в Ливане: Кац о безопасности

Израильский министр обороны Исраэль Кац объявил о захвате подземного комплекса "Хезболлы" в южном Ливане ЦАХАЛом.
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