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Царьград

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Датские ученые обнаружили связь между именем человека и его IQ

Датские ученые обнаружили связь между именем человека и его IQ

Уровень интеллекта зависит от множества факторов.Датские ученые обнаружили связь между именем человека и его уровнем интеллекта.

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