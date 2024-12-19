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Поздравление Татьяны Манежиной с Днём Святого Николая Чудотворца

Поздравление Татьяны Манежиной с Днём Святого Николая Чудотворца

Сердечно поздравляю всех с одним из самых светлых и добрых праздников — Днём Святого Николая Чудотворца! Сегодняшний день наполнен ожиданием чуда, радостью и теплом, дарит надежду и напоминает о незыблемых ценностях: милосердии, справедливости, заботе и взаимопомощи.

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