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Pajero возвращается: Mitsubishi возродила легендарный внедорожник

Pajero возвращается: Mitsubishi возродила легендарный внедорожник

Mitsubishi представила новое поколение легендарного внедорожника — с рамой, дизелем, тремя рядами сидений и интерьером, который неожиданно напоминает премиальный SUV Pajero снова выходит на большую дорогу.

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