Эксперт НИУ ВШЭ назвал способы увеличить доход после выхода на пенсию

Существует несколько способов повысить уровень своего дохода после выхода на пенсию. Об этом заявил в пятницу, 11 июня, в интервью радио Sputnik заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев.