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Эксперт НИУ ВШЭ назвал способы увеличить доход после выхода на пенсию

Эксперт НИУ ВШЭ назвал способы увеличить доход после выхода на пенсию

Существует несколько способов повысить уровень своего дохода после выхода на пенсию. Об этом заявил в пятницу, 11 июня, в интервью радио Sputnik заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

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