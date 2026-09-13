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Царьград

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Суд запретил управлять парком в Иванове после смерти ребёнка

Суд запретил управлять парком в Иванове после смерти ребёнка

Ленинский райсуд Иванова принял меры пресечения к управляющей парком, где 10 сентября ребенок, упав с аттракциона, скончался от травм.

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