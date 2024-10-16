🇺🇦К некоторым ВСУшникам всё-таки приходит озарение, что их просто бросают умирать ни за что😏 Вот и этот укровоин в истеричном состоянии записал видео, в котором рассказал, что их закинули на передовую без ничего, двух раненых никак не могут эвакуировать, один побратим погиб, а вокруг одни "п*доры" (в частности, командование, которое их туда закинуло)☠️ Все эти действия он описывает на Лиманском направлении #ВСУ #Украина #Трехсотые #Двухсотые #Потери #Командование.