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  • Александр Широков
    Отследить судно с танками и попросить хуситов притопить. Ближайший путь-то на хохляндию через суэцкий канал...ВСУ получат австр...
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    Точно Украина воюет?Украина воюет с т...

🇺🇦К некоторым ВСУшникам всё-таки приходит озарение, что их просто бросают умирать ни за что😏 Вот и этот укровоин в истеричном состоянии записал видео, в котором рассказал, что их закинули на передовую без ничего, двух раненых никак не могут эвакуировать, один побратим погиб, а вокруг одни "п*доры" (в частности, командование, которое их туда закинуло)☠️ Все эти действия он описывает на Лиманском направлении #ВСУ #Украина #Трехсотые #Двухсотые #Потери #Командование.

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