NV: у Зеленского есть три кандидата на пост генпрокурора вместо Кравченко

У президента Украины Владимира Зеленского есть как минимум три кандидата, которые могут занять должность генерального прокурора Украины вместо уехавшего из страны Руслана Кравченко.
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