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Медитация на очищение от негатива

Медитация на очищение от негатива

Обиды и негативная энергия копятся в нас, каждый день подбрасывая дрова в огонь уныния и злобы. С энергетической точки зрения крайне важно избавиться от всего этого как можно скорее, ведь от отрицательной энергии страдает наше здоровье и удача.

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