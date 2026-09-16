Фурсенко предложил изменить формат домашних заданий из-за использования ИИ

Формат домашних заданий необходимо изменить с учетом развития искусственного интеллекта (ИИ), сосредоточившись на подготовке и последующем обсуждении тем, а не на решении конкретных задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Ещё один дебил который делает из наших детей дебилов. Сейчас образование никакое. А эти кретины его всё время ухудшают.