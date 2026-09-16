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Фурсенко предложил изменить формат домашних заданий из-за использования ИИ

Фурсенко предложил изменить формат домашних заданий из-за использования ИИ

Формат домашних заданий необходимо изменить с учетом развития искусственного интеллекта (ИИ), сосредоточившись на подготовке и последующем обсуждении тем, а не на решении конкретных задач.

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