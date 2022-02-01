Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Лахов
    Очередная дурочка хвалится очередной глупостью своей. Мир, русский мир, ну почему ты наплодил этих дебилов и дебилок.Ксения Бородина п...
  • Valentina Fortuna
    lolita dotcirikalasПевица Лолита заб...
  • Владимир Соловьев
    Истинная женщина всегда загадка.Продюсер Игорь Ма...

Лечащий врач Андрея Малахова подтвердил наличие у звезды опасного заболевания

Лечащий врач Андрея Малахова подтвердил наличие у звезды опасного заболевания

СМИ стали известны подробности о заболевании 50-летнего телеведущего Андрея Малахова. Фото: из открытых источников «МК» обнародовал информацию одного из лечащих врачей российского шоумена Андрея Малахова, раскрыв правду о состоянии его здоровья.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх