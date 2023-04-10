HeadHunter: россияне с начала года получили на 57% больше приглашений работать за границей

С начала 2023 года российские граждане получили на 57% больше приглашений работать за границей. С января по март этого года россияне получили на 57% больше приглашений на собеседование для работы за рубежом, чем за тот же период годом ранее.
С начала 2023 года российские граждане получили на 57% больше приглашений работать за границей. С января по март этого года россияне получили на 57% больше приглашений на собеседование для работы за рубежом, чем за тот же период годом ранее.
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