За неделю клещи покусали 27 тамбовчан

За неделю от укусов клещей пострадали 27 жителей Тамбовской области. Из них - 15 детей. Всего с начала года в медицинские организации обратилось 1852 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 512 детей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.