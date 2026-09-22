Марсьяль может перейти в «Краснодар» или ЦСКА

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль ведет переговоры с «Краснодаром» и ЦСКА, отклонив предложение ливийского «Аль-Иттихада» на 13 млн фунтов стерлингов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Они сбежали обра...
- "Много лосося" ра...
- ХЛ Агенты Киева в "в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым