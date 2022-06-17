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Немецкий спецназ ступил на украинскую землю. "Военную тайну" выдали братья Кличко

Немецкий спецназ ступил на украинскую землю. "Военную тайну" выдали братья Кличко

Известный политолог Александр Сосновский выложил снимок, сделанный в Киеве. На нём изображены шестеро бойцов немецкого спецназа, позади которых стоят мэр Киева - Виталий Кличко и его брат-близнец - профессиональный боксёр-тяжеловес Владимир Кличко.

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