Немецкий спецназ ступил на украинскую землю. "Военную тайну" выдали братья Кличко

Известный политолог Александр Сосновский выложил снимок, сделанный в Киеве. На нём изображены шестеро бойцов немецкого спецназа, позади которых стоят мэр Киева - Виталий Кличко и его брат-близнец - профессиональный боксёр-тяжеловес Владимир Кличко.