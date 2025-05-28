За удары по Москве наказали Турцию и Париж. Впервые убиты особые чиновники НАТО. Ад в Сумах, Киеве, Одессе

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Виктор Левыкин
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  • Семен Демин
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  • Семен Демин
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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
пора добивать пока они еще до конца не опомнились. а новость очень хорошая. очень.
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11 час.
Семен Демин
Хорошо, но все же мало. Надо навести на Украину и запад ужас, чтобы отбить охоту воевать навсегда.
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10 час.
Виктор Левыкин
Укродебилостан должен вообще исчезнуть с лица Земли... Людей там всё равно практически нет, а укробиомусор не жалко
Ответить
10 час.
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