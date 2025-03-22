МК «Мир я ценю всем сердцем. И ради него выкошу стариков, женщин и детей». Это слова Миротворца, сатирического супергероя-пацифиста из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет».
«Облить собачников бензином и сжечь»: депутат Арефьев переплюнул USAID
Комментарии
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Владимир Елкин
Что взять с наших депутатов по партийным спискам? Сколько дерьма проплыло в депутаты!!!
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5 час.
Владимир Негода
мы все помним , как проходимцы и жулики в 90е зарабатывали деньги ..... наглость - вот и весь их ум !
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5 час.
Наталья Волкова
Наверно скоро закон выйдет новый- и собак с собачниками , и стариков со старухами, инвалидов, больных и убогих надо будет и сжечь. Оставить депутатов и вперед в золотой миллиард
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3 час.
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