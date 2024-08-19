Познавательная викторина пройдет в семейном центре на Дубнинской

Когда начали отмечать в России? Какие цвета, и в каком порядке расположены на флаге нашей страны? Что они означают? Хотите больше узнать об официальных государственных символах страны, и почему они так важны для каждого из нас, приходите в.
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