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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пересу осталось 4 штрафных балла до пропуска Гран-при

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес укрепил лидерство по штрафным баллам в «Формуле-1». Большую часть сезона-2024 мексиканец проведет в четырех или менее штрафных баллах до пропуска гонки.

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