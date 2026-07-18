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Воронежские новости

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В Воронежской области сменился перевозчик на восьми автобусных маршрутах

В Воронежской области сменился перевозчик на восьми автобусных маршрутах

Речь идёт о маршрутах, соединяющих областной центр с населёнными пунктами района: №141 («Воронеж – Гремячье»), №147 («Воронеж – Ивановка»), №380 («Воронеж – Хохол»), №103 («Воронеж – Костенки»), №109А («Воронеж – Хохольский»), №138 («Воронеж – Гремячье»), №148 («Воронеж – Устье») и №152 («Воронеж – Рудкино»).

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