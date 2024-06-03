В Казани увеличили число спасателей на пляжах

В Казани 1 июня стартовал купальный сезон, который продлится до 30 августа. Для отдыха жителей и гостей города доступны пять муниципальных пляжей: «Локомотив», «Нижнее Заречье», озера Глубокое, Комсомольское и большое Лебяжье.
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