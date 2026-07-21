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В Приморском округе резидент Арктической зоны РФ реализует проект

В деревне Верхние Валдушки модернизируется предприятие глубокой переработки древесиныВ деревне Верхние Валдушки модернизируется предприятие глубокой переработки древесиныОбъем частных инвестиций превысил 31 млн рублей, создано 12 рабочих мест.

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