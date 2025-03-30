ЦБ назвал причины подорожания продуктов в Алтайском крае

Издержки производителей пищевой сферы продолжают расти, а за ними и инфляция на продовольственные товары Ускорение инфляции в Алтайском крае объясняется ростом издержек производителей и поставщиков товаров, а также сокращением предложения отдельных продовольственных товаров.