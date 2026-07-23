Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 831 подписчик

Владельцу мишленовского ресторана в Сеуле грозит срок за муравьев в блюдах

Владельцу мишленовского ресторана в Сеуле грозит срок за муравьев в блюдах

Мишленовский ресторан в Сеуле оказался в центре громкого скандала. И всему виной — муравьи! В заведении четыре года подряд подавали блюда с добавлением этих насекомых, и теперь владельцу грозит тюремный срок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии