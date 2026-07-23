Владельцу мишленовского ресторана в Сеуле грозит срок за муравьев в блюдах

Мишленовский ресторан в Сеуле оказался в центре громкого скандала. И всему виной — муравьи! В заведении четыре года подряд подавали блюда с добавлением этих насекомых, и теперь владельцу грозит тюремный срок.
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