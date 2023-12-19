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Берегите себя: на Кубани сократилось численность населения - смертность значительно превосходит рождаемость

Берегите себя: на Кубани сократилось численность населения - смертность значительно превосходит рождаемость

За 10-месячный период в регионе было 44 089 рождений и 59 699 смертей. В городских районах естественная убыль населения ниже на 5 699 человек по сравнению с сельскими районами 9 911 человек.

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Не надо было гробить советскую медицину
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