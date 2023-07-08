С момента Пригожинского «полёта валькирий на Москву» прошло вот уже почти две недели, но разговоры о провальном мятеже и его буйном организаторе не утихают до сих пор.
Медиа-ресурсы Пригожина пытаются его оправдать
Комментарии
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ШКИПЕР
Ну тогда вы герой всея Руси !
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8 час.
ЛС
ЛЮБОВЬ САЛОМАТИНА
какая мерзкая статейка
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5 час.
Людмила Лиханова
ПРОЧИТАЛА НАЗВАНИЕ И БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ ЧИТАТЬ. НЕ НАДОЕЛО ОБСАСЫВАТЬ ЭТУ ТЕМУ ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ СЛЕДСТВИЯ ? ЗАЕ...АЛИ. НА ПЯТИ (!) ПЛАТФОРМАХ ОДНО И ТОЖЕ ПОД КОПИРКУ. НАРОД СВОИ ВЫВОДЫ СДЕЛАЛ И ОНИ ЯВНО НЕ В ПОЛЬЗУ МО
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4 час.
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