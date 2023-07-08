Медиа-ресурсы Пригожина пытаются его оправдать

Людмила Лиханова

ПРОЧИТАЛА НАЗВАНИЕ И БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ ЧИТАТЬ. НЕ НАДОЕЛО ОБСАСЫВАТЬ ЭТУ ТЕМУ ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ СЛЕДСТВИЯ ? ЗАЕ...АЛИ. НА ПЯТИ (!) ПЛАТФОРМАХ ОДНО И ТОЖЕ ПОД КОПИРКУ. НАРОД СВОИ ВЫВОДЫ СДЕЛАЛ И ОНИ ЯВНО НЕ В ПОЛЬЗУ МО