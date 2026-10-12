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Каллас не исключила присоединения сил ЕС к военной операции против хуситов

Каллас не исключила присоединения сил ЕС к военной операции против хуситов Евросоюз не исключает возможное участие в вооружённом конфликте на Ближнем Востоке на стороне Саудовской Аравии.

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Betahon

Окончательно охренела брюссельская ведьма! Попробовала бы она сказать это перед бунтующими колхозниками Франции или Италии! Тут же на вилы бы подняли бестию!