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  • Стэйси
    Кому-то это интересно ? Есть новости интереснее«Я тысячу раз изм...
  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

«Суд Божий расставит все на свои места», — дочь Легкоступовой заявила о муже матери Фирсове, которого считает виновным в ее смерти

«Суд Божий расставит все на свои места», — дочь Легкоступовой заявила о муже матери Фирсове, которого считает виновным в ее смерти

Пока он счастлив в новом браке, семья ушедшей не перестает говорить о его зле. Действительно ли Фирсов причастен к смерти Легкоступовой? С момента смерти певицы “Ягоды-малины” прошло уже около 4 лет, но споры на тему ее загадочного ухода идут до сих пор.

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