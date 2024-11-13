«Суд Божий расставит все на свои места», — дочь Легкоступовой заявила о муже матери Фирсове, которого считает виновным в ее смерти

Пока он счастлив в новом браке, семья ушедшей не перестает говорить о его зле. Действительно ли Фирсов причастен к смерти Легкоступовой? С момента смерти певицы “Ягоды-малины” прошло уже около 4 лет, но споры на тему ее загадочного ухода идут до сих пор.