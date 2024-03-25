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Лучше таблеток. Найдены простые упражнения, сильнее всего снижающие давление

Лучше таблеток. Найдены простые упражнения, сильнее всего снижающие давление

Лучшими упражнениями, которые снижают давление, оказались не так называемые кардиоупражнения, традиционно считающиеся лучшими для гипертоников — не бег трусцой, не ходьба с палками, не плавание или велосипед.

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