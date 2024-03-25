Лучше таблеток. Найдены простые упражнения, сильнее всего снижающие давление

Лучшими упражнениями, которые снижают давление, оказались не так называемые кардиоупражнения, традиционно считающиеся лучшими для гипертоников — не бег трусцой, не ходьба с палками, не плавание или велосипед.
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