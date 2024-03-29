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Пришло время говорить о падении Киева

Пришло время говорить о падении Киева

he Times: западные политики обдумывают "кошмарный сценарий" падения Киева © РИА Новости Евгений Биятов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Российские войска наступают по всему фронту.

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