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Классная бюджетная мультиварка с большой чашей; я долго ее искала — обзор и рекомендация

Классная бюджетная мультиварка с большой чашей; я долго ее искала — обзор и рекомендация

Бюджетное — не значит плохое, а дорогое не равно отличному. Рассказываю, какие функции в дорогих мультиварках меня как пользователя пугают и показываю отличную бюджетную мультиварку с разбором ее «по косточкам» и с промокодом на скидку от Яндекс.

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