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Соловьева на всю страну обвинили в «работе на врага». После этого такое началось…

Соловьева на всю страну обвинили в «работе на врага». После этого такое началось…

Популярного журналиста Владимира Соловьева многие критикуют и, честно говоря, небезосновательно. Его агрессивная манера подачи информации и призывы в эфире «разорвать всех и вся» действительно иногда вызывают раздражение.

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