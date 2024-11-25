Россиян предупредили об опасных последствиях слива кипятка в раковину

Слив кипятка в раковину наносит непоправимый ущерб водопроводной системе. Об опасных последствиях этой привычки россиян предупредил строительный эксперт, гендиректор «Главснаб» Федор Васильев в беседе с NEWS.
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