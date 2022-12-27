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Ренан переходит в «Зенит» в рамках обмена с «Коринтианс» на Алберто. Контракт – на 5 лет

«Зенит» в рамках сделки по Юри Алберто получит защитника «Коринтианс» Роберта Ренана. По данным «РБ Спорт», 19-летний футболист присоединится к «Зениту» уже зимой и подпишет контракт сроком на 5 лет.

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