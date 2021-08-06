Скабеева жестко ответила МОК на выпады против российского телевидения

Российская журналистка Ольга Скабеева резко отреагировала на заявления представителей Международного олимпийского комитета, который выразил озабоченность по поводу комментариев в отношении спортсменов, представляющих сексуальные меньшинства.
Российская журналистка Ольга Скабеева резко отреагировала на заявления представителей Международного олимпийского комитета, который выразил озабоченность по поводу комментариев в отношении спортсменов, представляющих сексуальные меньшинства.
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