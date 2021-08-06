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Скабеева жестко ответила МОК на выпады против российского телевидения

Скабеева жестко ответила МОК на выпады против российского телевидения

Российская журналистка Ольга Скабеева резко отреагировала на заявления представителей Международного олимпийского комитета, который выразил озабоченность по поводу комментариев в отношении спортсменов, представляющих сексуальные меньшинства.

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