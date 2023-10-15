Огненный бал дикарей, или Безумство короля Карла VI

Карла VI был безумен, это интересная история – как он получил болезнь, но не о ней сейчас речь. Жена его, королева Изабелла Баварская поднимала Карлу настроение вычурными гигантскими причёсками и замысловато украшенными платьями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии