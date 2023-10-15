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Вымышленные вселенные и их обитатели

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Огненный бал дикарей, или Безумство короля Карла VI

Огненный бал дикарей, или Безумство короля Карла VI

Карла VI был безумен, это интересная история – как он получил болезнь, но не о ней сейчас речь. Жена его, королева Изабелла Баварская поднимала Карлу настроение вычурными гигантскими причёсками и замысловато украшенными платьями.

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