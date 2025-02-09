В Минобороны рассказали о сбитых беспилотниках

Сегодня ночью силами Минобороны над территорией России было уничтожено 35 беспилотников. «18 дронов были сбиты над территорией Курской области; по четыре - над территорией Орловской области и Краснодарского края», - говорится в сообщении.
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