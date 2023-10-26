50 металлических гаражей пойдут под снос во Владивостоке

Во Владивостоке пойдут под снос около 50 метталических гаражей, расположенных на улице Нейбута. Сотрудники «Содержание городских территорий» срвместными усилиями с подрядчиками приводят в порядок улицы и районы Владивостока, убирая незаконные постройки.