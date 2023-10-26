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50 металлических гаражей пойдут под снос во Владивостоке

50 металлических гаражей пойдут под снос во Владивостоке

Во Владивостоке пойдут под снос около 50 метталических гаражей, расположенных на улице Нейбута. Сотрудники «Содержание городских территорий» срвместными усилиями с подрядчиками приводят в порядок улицы и районы Владивостока, убирая незаконные постройки.

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