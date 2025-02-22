"Нам отмечать 23 февраля нельзя": кто готовит подкоп под один из столпов русского государства

Андрей Да все эти современные муфтии, которые в городах, сидят на деньгах.... и традиции, не только России, но и республик бывшего СССР им глубоко по-барабану! Для них главное бабло! Они далеки от понятия Родина, МАМА, семья... Для них главное как бы побольше бобла сорвать с прихожан, а потому они и гонят всякую пургу! А ведь могли бы поехать в горные аулы и там доносить до людей слово Аллаха... Но... Там денег много не "настрегешь"! Нет среди современных служителей Аллаха, людей подлино верующих!

T Teodor Москва! Война. Парад! Участники Парада с площади уходили на фронт! А сейчас нельзя праздновать? Вообще у меня много знакомых мусульман. Я с ними вместе учился, служил, работал. Это, в принципе, хорошие люди. Но что я заметил. Когда возникает проблема религиозного характера они очень меняются. Ислам это агрессивная религия, тем более поглощаемая радикальными взглядами. Если это спускать без тормозов, будет беда! Нужно ставить Законы Государства на должный уровень!