Опасность атаки дронов в Орловской области отменена: МЧС сообщает об отбойе

В Орловской области снята угроза атаки беспилотников. Министерство чрезвычайных ситуаций России информирует граждан об отмене режима повышенной готовности на территории региона, советы жителей остаются в силе.
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