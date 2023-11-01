Военная хроника сообщает о ракетном ударе по объектам ВСУ в Полтавской области. По данным украинских мониторинговых каналов, удары наносятся, предположительно, по аэродрому 18-й бригады армейской авиации под Полтавой.
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