Зеленский: на Украине мобилизационный возраст пока не снизят

Замглавы офиса Зеленского Павел Палиса отметил, что Украина пока не планирует снижать верхний мобилизационный возраст до 55 лет.
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