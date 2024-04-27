С 20 мая до 31 августа с 10:00 до 22:00 ограничат движение грузовиков по региональным и межмуниципальным дорогам региона.
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С 20 мая до 31 августа с 10:00 до 22:00 ограничат движение грузовиков по региональным и межмуниципальным дорогам региона.