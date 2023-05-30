Беспилотники подняли воздух в Чите для выслеживания поджигателей в лесу

За четыре дня нашли восемь групп, которые незаконно гуляли в лесу.Патрули контролируют соблюдения особого противопожарного режима в Чите и пригороде с помощью беспилотников, сообщается на официальном портале правительства Забайкальского края.
За четыре дня нашли восемь групп, которые незаконно гуляли в лесу.Патрули контролируют соблюдения особого противопожарного режима в Чите и пригороде с помощью беспилотников, сообщается на официальном портале правительства Забайкальского края.
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