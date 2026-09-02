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ВС России ударили по хабам Stellar Jet, Firе Point и "Равен Украина"

ВС России ударили по хабам Stellar Jet, Firе Point и "Равен Украина"

 © Efrem Lukatsky/AP Российские войска продолжают серию ударов по логистическим центрам и портам Украины, сообщило Минобороны РФ.

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