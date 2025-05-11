Нет такого синоптика, который хотя бы раз в жизни не угадал бы погоду Представляем прогноз на 11 мая в Туле

Нет такого синоптика, который хотя бы раз в жизни не угадал бы погоду Представляем прогноз на 11 мая в ТулеСегодня, 11 мая, небо словно набросило на себя лёгкую пелену облаков, а воздух наполнился свежестью +9°C.