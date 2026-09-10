1659-й день спецоперации. В Киеве уверены, что Европа вслед за США готовится отказать бандеровцам в помощи — кончились деньги Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над н.
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