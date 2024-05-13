Отставка Шойгу - плохой знак для Эльвиры Набиуллиной. Ее попросят на выход следующей?

Перестановки в российском Министерстве обороны - самая обсуждаемая на сегодня тема. Данные перемены были ожидаемы, но возможно, это начало куда более серьезных перестановок в российской исполнительной власти … Отставка Сергея Шойгу с поста Министра обороны напрашивалась еще в 2023 году, когда произошел знаменитый конфликт между ним и Евгением Пригожиным.
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